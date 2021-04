Continuano le iscrizioni al 23° festival Inventa un Film

Continuano a ritmo serrato le iscrizioni per il 23° festival Inventa un Film, che vedrà il suo svolgimento prevalentemente dal 4 all’8 agosto, come da consuetudine, nella cittadina laziale di Lenola. La scadenza per inviare i materiali è il 17 maggio 2021.

Anche per la questa edizione due saranno le sezioni principali in cui si articolerà il concorso per gli autori italiani: la Sezione cortometraggi e la Sezione lungometraggi Oro Invisibile, dedicata a lavori non adeguatamente distribuiti nelle sale cinematografiche.

Per la sezione cortometraggi degli autori italiani confermate le tradizionali sezioni Scuola, Animazione (internazionale), Videoclip, Minidoc, Voci dal territorio (dedicata ad autori residenti nel Sud Lazio), Concorso Anteprima con tema dell’anno “Inventa un Film dalla quarantena” (seconda edizione con medesimo tema).

Per gli autori esteri confermate la sezione di cortometraggi specifica per fiction (Lenolafilmfestival) e la sezione dedicata ai filmati di animazione (Animation section: sezione in cui concorrono anche autori italiani).

Tra gli eventi collaterali il terzo concorso letterario Tre Colori (Poesia, Narrativa e sceneggiatura), che ha visto la partecipazione di circa 2000 opere. A coadiuvare l’organizzazione nella selezione della sezione Bianco Avorio (Narrativa lunga) più di 15 istituzioni culturali (biblioteche, sistemi bibliotecari, centri culturali) di diverse aree geografiche italiane che daranno anche spazio nelle loro sedi e strutture alle presentazioni delle opere selezionate. La quinta edizione della Giornata del Libro che si svolgerà l’8 agosto nella Pineta Mondragon di Lenola è riservata ad autori selezionati nella sezione Bianco avorio del concorso letterario Tre Colori del festival.

Il festival Inventa un Film di Lenola consegnerà, inoltre, nell’edizione 2021 sei premi ad altrettanti autori (o gruppi di autori) operanti sul territorio nazionale che si siano distinti nel periodo dall’1 giugno 2020 al 31 maggio 2021 nei diversi campi della produzione artistica e creativa. (Iniziativa: Sei premi in cerca d’autore):Cinema, Teatro, Letteratura, Musica, TV, Artista distintosi in campo artistico a livello nazionale o internazionale e proveniente dal Sud Lazio.

Tutti possono segnalare fino al 31 maggio 2021, mediante una scheda presente sul sito inventaunfilm.it, tre nominativi per ogni categoria indicata.

L’edizione passata, quella del 2020, è stata organizzata dall’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, presieduta da Ermete Labbadia, con il sostegno della Regione Lazio, dell’Amministrazione comunale di Lenola e del SIPROIMI del Comune di Lenola, si è svolta con la presenza dei partecipanti e del pubblico dal 5 al 9 agosto del 2020 ed ha visto arrivare alla segreteria del festival più di 2000 opere cinematografiche da 105 nazioni diverse.

Il festival Inventa un Film aderisce all’AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema), ha il patrocinio di promozione culturale etica di Assosinderesi e collabora attivamente con numerosi festival tra cui Via dei Corti, Cinemigrare, Premio Stellina di Viareggio e il festival internazionale del libro Etnabook.

Per iscriversi gratuitamente all’edizione 2021 del festival Inventa un Film Lenola o se si vuol lanciare un’idea di collaborazione si può visitare il sito ufficiale inventaunfilm.it, la pagina e il gruppo facebook della manifestazione, contattare la direzione artistica al 340/8014229 oppure inviare una mail all’indirizzo inventaunfilm@inventaunfilm.it.