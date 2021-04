Simeone e Grimaldi, : “Necessario riaprire subito Ponte Maiano”

“Un’azione congiunta ed immediata per ripristinare in sicurezza un collegamento strategico non solo tra i Comuni di Castelforte e di Sessa Aurunca ma anche con il territorio circostante. E’ quella che come consiglieri regionali, rispettivamente del Lazio e della Campania, su sollecitazione dei coordinatori cittadini di Forza Italia Castelforte, Alessio Fusco e Forza Italia Sessa Aurunca, Enrico Forte, che si sono mobilitati subito dando voce alle istanze dei territori per cercare soluzione a tale emergenza, abbiamo deciso di mettere in atto a tutela delle comunità e delle imprese che stanno subendo enormi disagi a seguito della chiusura di ponte Maiano, che collega di fatto le province di Latina e Caserta.

La decisione di interdire al transito, automobilistico e pedonale la struttura, si è resa necessaria a seguito del rilevamento di “gravi ed estesi scartellamenti dell’intradosso della trave di bordo lato valle, della scarpata centrale, con espulsione di rilevanti porzioni di copriferro e corrosione dei fili di precompressione che in qualche caso risultano completamente ossidati e quindi tracciati” e quindi per garantire la sicurezza dei cittadini. Oggi è il tema prioritario è comprendere quali azioni immediate mettere in campo per evitare quella che si profila come una emergenza sia sotto il profilo sociale che economico.

La chiusura del ponte ha, infatti, enormi ripercussioni su due comunità che da sempre risultano connesse tra loro e che nel tempo hanno costruito legami sul piano commerciale, lavorativo, sociale e che oggi si trovano separate, costrette a veri e propri viaggi della speranza per muoversi tra i due territori di Castelforte e Sessa Aurunca. Per queste ragioni abbiamo interloquito già con i presidenti delle rispettive Province, Latina e Caserta, e abbiamo convenuto sull’esigenza di mettere in atto ogni azione che possa concretamente contribuire a risolvere questa emergenza. Nello specifico il presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici, ci ha dato rassicurazioni che, domani lunedì 19 aprile, effettuerà personalmente un sopralluogo per verificare la situazione per poi raccordarsi con il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, e dare agli uffici le indicazioni adeguate sull’entità del danno per mettere in campo una prima progettazione ma soprattutto procedere alla quantificazione delle somme necessarie per effettuare l’intervento di messa in sicurezza e riapertura al traffico. In qualità di consiglieri regionali del Lazio e della Campania abbiamo già comunicato di essere pronti a fornire tutto il supporto necessario per contribuire a reperire le somme necessarie. Questa emergenza può e deve essere affrontata puntando sulla collaborazione, alla sussidiarietà ed alla solidarietà tra Enti”.