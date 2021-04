Guida in stato di ebrezza e finisce con l’auto in un campo

Nella nottata di sabato a Borgo Grappa, i Carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un 47enne del luogo, il quale, alla guida della propria autovettura, in stato di ebrezza alcolica, perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa interno di un terreno agricolo.

Nella circostanza la pattuglia operante, dopo essersi accertata che il conducente del veicolo non aveva riportato lesioni, lo sottoponevano ad accertamenti con apparato etilometrico, riscontrando un tasso alcolemico superiore a quello previsto. La patente di guida non veniva ritirata poichè non al seguito.