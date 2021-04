Altra notte di fuoco: ancora un’auto bruciata a Fondi

Ancora un’auto oggetto di un misterioso incendio, a Fondi. Questa volta si tratta di una Mercedes classe A, avvolta dalle fiamme sabato sera. Era parcheggiata fuori un’abitazione nell’area litoranea, in via Guado III. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 22.30, vedendo l’intervento dei vigili del fuoco di stanza a Terracina e dei carabinieri della Tenenza locale.

La monovolume è di proprietà di una 46enne rumena, ma in uso al marito, un fondano di 51 anni. Nonostante non siano stati rinvenuti inneschi o altri elementi particolari, anche in questo caso l’ipotesi degli investigatori è quella di un’azione dolosa.

Da un mese e mezzo a questa parte, la città della Piana è teatro di un’escalation che ha visto andare in fiamme quattro auto, oltre che l’esplosione di almeno un paio di bombe rudimentali.