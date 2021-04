Pallamano femminile, l’HC Fidaleo Fondi recupera il match con Civitavecchia

(foto copertina: Michol Di Perna)

Dopo la sconfitta casalinga contro la forte compagine della Pallamano Aretusa, altro impegno ostico per l’HC Fidaleo Fondi. Nel recupero della 2ª giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile, Manuela Manzo e compagne saranno ospiti dell’esperto Flavioni Civitavecchia.

La compagine civitavecchiese, considerando la presenza nel roster di diverse giocatrici che hanno giocato nella massima serie italiana (su tutte le sorelle Bonamano, Bartoli e il portiere De Santis), fa dell’esperienza la propria arma migliore. Alle giocatrici più esperte sono state affiancate giocatrici emergenti come Federica Ferretti. Caratteristiche tecniche delle ragazze guidate da mister Pacifico sono l’aggressività in difesa e le ripartenze molto veloci.

In casa rossoblù c’è voglia di riscatto dopo la pesante sconfitta di sabato scorso contro la formazione siciliana. Le giovanissime ragazze fondane si stanno impegnando al massimo, seguendo le indicazioni ed i suggerimenti della loro allenatrice Plavljanic, per farsi trovare pronte per la gara di domenica. Come di solito, le giovanissime rossoblù cercheranno di vendere cara la pelle, provare a fare risultato e smuovere la classifica.

Il terzino rossoblù Antonia Rial presenta così la gara di domenica: “Per la partita contro Civitavecchia, come sempre, abbiamo lavorato tanto in settimana per dimostrare in campo che la squadra continua a crescere. Domenica proveremo a lasciarci i pensieri alle spalle e lottare fino alla fine per strappare qualche punto”.

La gara tra Flavioni Civitavecchia e HC Fidaleo Fondi avrà inizio alle ore 11:00 di domani, domenica 18 aprile, e sarà diretta dalla coppia arbitrale formata dai signori Malafronte e Galbiati.