Minturno, il circolo locale di Fratelli d’Italia dà il benvenuto al geom. Larocca

“Nuovo ingresso in Fratelli d’Italia Minturno, la sezione locale annuncia l’adesione del geometra Fausto Larocca, consigliere comunale di lungo corso, ex assessore ed amministratore apprezzato, di grande esperienza ed affidabilità come confermano i risultati elettorali che nell’ultima tornata lo hanno reso (non per la prima volta) campione di preferenze risultando il più votato del comune.

Logico quindi l’entusiasmo della sezione minturnese del partito di Giorgia Meloni che continua a crescere quantitativamente e qualitativamente. Infatti l’ingresso di Larocca segue quelli di diversi esponenti di primo piano del panorama politico minturnese, come ad esempio il consigliere comunale Tommaso Iossa, l’ex consigliere ed assessore Vincenzo Fedele con il suo gruppo civico, l’imprenditrice Elisabetta Smith, gli avvocati Pino D’amici e Marco Moccia, fino all’ultimo ingresso avvenuto qualche settimana fa dello scrittore e maresciallo dell’esercito italiano Daniele Amitrano.

“Possiamo affermare senza paura di essere smentiti che Fratelli d’Italia a Minturno è il partito che ha registrato la maggior crescita in termini di consensi, adesioni ed iniziative – dichiara Vincenzo Fedele, coordinatore cittadino di FdI – Anche il consigliere Iossa dà il benvenuto a Fausto Larocca in FDI, il suo ingresso non solo ci rafforza ma è il giusto connubio tra esperienza e rinnovamento. L’ingresso di Fausto Larocca rappresenta la ciliegina sulla torta, il gruppo di Fratelli d’Italia acquista un altro consigliere di assoluto spessore ed un amministratore come pochi in tutta la provincia, un vero e proprio top player per utilizzare un termine calcistico. Ciò dimostra che il nostro partito continua inesorabile la sua marcia verso le elezioni comunali di settembre/ottobre che ci vedranno in prima linea e con un ruolo di primo piano nel panorama politico cittadino.

“Dò il benvenuto a Fausto Larocca in Fratelli d’Italia, a nome mio e di tutto il partito provinciale – dichiara il Sen. Nicola Calandrini coordinatore provinciale del partito – l’ingresso di Fausto testimonia la continua e costante crescita di Fratelli d’Italia a Minturno, un comune dove ci candidiamo ad essere la vera sorpresa delle imminenti elezioni amministrative. È una crescita che non è solo nei numeri ma anche nella qualità delle persone: Fausto con la sua esperienza personale ed amministrativa sarà sicuramente un valore aggiunto. Ringrazio il portavoce comunale Vincenzo Fedele e tutto il coordinamento per averlo coinvolto e in generale per l’enorme lavoro che stanno svolgendo sul territorio”.