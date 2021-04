Coppa del Mondo di canottaggio, diffida del Comitato a Celebrin: chiesto accesso agli atti

La polemica sorta in seguito alla lettura del contenuto della mail in Pec originata da autorevole rappresentante del Comitato Sabaudia MMXX, organismo costituito dall’amministrazione comunale nel 2019 per organizzare la Prova di Coppa del Mondo di canottaggio, e diretta anche al consigliere di minoranza Massimo Celebrin, non si placa e continua a richiamare l’attenzione della opinione pubblica.

Difatti, nel corso dell’ultimo consiglio del 12 aprile, dando anche lettura di tale mail, Celebrin aveva evidenziato di essere stato diffidato dall’acquisire e utilizzare una serie di documenti, agli atti degli Uffici comunali, inerenti l’attività sin qui svolta dal Comitato, nello specifico sull’impiego dei fondi pubblici ricevuti, con conseguente impedimento del legittimo esercizio del mandato elettivo. Da qui l’istanza di ‘accesso generalizzato’ presentata al sindaco e al segretario comunale dai presidenti delle associazioni ‘Scegli Sabaudia’ e ‘Città Nuova’, che intendono acquisire dati e documenti per capire, nel generale interesse della cittadinanza, come il Comitato abbia operato e impiegato i fondi pubblici.

Le associazioni, in particolare, facendo riferimento allo Statuto del Comitato, approvato con deliberazione del consiglio comunale del 22 febbraio 2019, osservano come” l’Organismo provveda a finanziare la propria attività anche attraverso i contributi di Enti pubblici e che il Comune di Sabaudia è componente pubblica del Comitato stesso. Pertanto, l’atteggiamento ostativo manifestato avverso l’esercizio del mandato rappresentativo del consigliere Celebrin desta non poche perplessità, se non altro perché, come detto, il Comitato, per perseguire lo scopo per il quale è stato costituito, beneficia e impiega anche denaro pubblico”.

In definitiva, le associazioni ‘Scegli Sabaudia’ e ‘Città Nuova’, “considerato che sulla vicenda non vi è stato alcun chiarimento da parte del sindaco Gervasi”, vogliono acquisire i documenti per meglio capire compiti e attività del Comitato Sabaudia MMXX, anche in ragione dell’imminente svolgimento della competizione internazionale, prevista per giugno prossimo.