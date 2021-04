Basket serie A2, i nerazzurri della Benacquista Latina ospitano Pistoia

Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è arrivato il tempo di scendere in campo per l’ultimo appuntamento della prima fase di qualificazione della

regular season del Campionato di Serie A2 Old Wild West. Domenica 18 aprile i nerazzurri saranno impegnati sul parquet del PalaBianchini, dove riceveranno la Giorgio Tesi Group Pistoia per mandare in scena il recupero della 19^ giornata. Palla a due fissata per le ore 18:00.

Latina è reduce dal bel successo conquistato in casa della Tramec Cento la scorsa domenica, che ha risollevato il morale dei pontini dopo lo stop subito nella trasferta di Chieti, e affronterà i toscani intenzionata a mettercela tutta per bissare la precedente vittoria, nonché per riscattare il risultato della partita di andata in cui Pistoia si era imposta con il risultato finale di 81-70. Nel match disputato al PalaTerme lo scorso 5 dicembre la Benacquista aveva sofferto particolarmente il roster di alto livello del team toscano, allo stato attuale la squadra nerazzurra ha un volto diverso, ma Pistoia rimane un avversario davvero ostico da affrontare come evidenzia il vice allenatore Coach Giuseppe di Manno, alla vigilia della gara: «Pistoia è una squadra molto fisica con un quintetto composto da giocatori esperti, che producono tutti più di 10 punti di media a partita».

La Giorgio Tesi Group, dal canto suo, arriva a Latina dopo un periodo particolare dovuto al Covid e che ancora interessa alcuni elementi del gruppo squadra tra cui il capo Allenatore Michele Carrea, ma con forti motivazioni. Il team pistoiese, infatti, per quanto riguarda la seconda fase di qualificazione è ancora in bilico tra il girone azzurro (in cui si giocherà per conquistare un posto nella griglia play-off) e quello blu (in cui si lotterà per evitare i play-out) e la partita di domenica diventa fondamentale, unitamente al risultato di altre sfide in programma sempre domenica.

Motivazioni altrettanto importanti per i giocatori della Benacquista che, dopo una prima parte della stagione molto difficile, al momento sembrano aver trovato una migliore sinergia e sono fermamente intenzionati a mantenere alto il morale e la fiducia nei propri mezzi in vista della seconda fase, in cui dovranno lottare con grande determinazione per conquistare la permanenza nella seconda serie nazionale: «Per questo ultimo atto di una stagione regolare alquanto anomala, sarà importante dare continuità alla vittoria con Cento per approcciare la seconda fase con più fiducia» conferma Coach Di Manno.

Come già accaduto la scorsa settimana, anche in questa occasione il club latinense potrebbe non poter contare sull’apporto di Aka Fall per via di problemi alla

schiena che lo hanno costretto ad allenamenti differenziati nel corso della settimana. Le sue condizioni saranno verificate domenica mattina dallo staff medico per verificare la possibilità di fargli prendere parte al match con Pistoia, diversamente sarà in panchina solo a onor di firma.

Aggiornamenti in tempo reale della gara saranno pubblicati sulle pagine social della società e la diretta video potrà essere seguita in streaming sul canale LNPPASS.