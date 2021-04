Tre appuntamenti sul territorio per la distribuzione di mascherine

Tre appuntamenti sul territorio comunale per la distribuzione delle mascherine chirurgiche fornite dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile nell’ambito dell’emergenza socio sanitaria da Covid-19. Nei giorni di 17, 18 e 24 aprile, l’Amministrazione con il pieno supporto dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile, ha organizzato il ritiro dei dispositivi di protezione individuale in 6 zone di Sabaudia fornendo in tal modo la possibilità ai cittadini di Borgo San Donato, Borgo Vodice delle frazioni di Bella Farnia, Sacramento, Sant’Andrea, Molella, Mezzomonte e Sant’Isidoro, di poter raggiungere il gazebo di distribuzione più vicino.

Di seguito il calendario e le fasce orarie della distribuzione, che avverrà sempre nei piazzali antistanti le chiese di ogni località. Si precisa che i punti di ritiro sono stati individuati unicamente per consentire una maggiore praticità di distribuzione nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-covid.

• Sabato 17 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la consegna si terrà a Bella Farnia; dalle ore 16.00 alle ore 18.00, a Borgo San Donato;

• Domenica 18 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la consegna avverrà a Borgo Vodice; dalle ore 16.00 alle ore 18.00, sarà la volta di Molella;

• Sabato 24 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a Mezzomonte (piazzale nei pressi della scuola) e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in centro a Sabaudia.

“Nonostante sia passato oltre un anno dal suo inizio, l’emergenza sanitaria ci tiene ancora stretti nella morsa e ci obbliga a non abbassare la guardia imponendo il rispetto ferreo delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19. L’utilizzo della mascherina, dunque, rappresenta ancora oggi uno strumento importante di prevenzione dei contagi, uno dei pochissimi che abbiamo per tutelare la nostra salute e quella degli altri. Vorrei quindi ringraziare ancora una volta i volontari della protezione civile comunale per il prezioso lavoro che stanno svolgendo a supporto della comunità, dimostrando appieno i valori di altruismo e coesione sociale che sono alla base dell’associazione di cui fanno parte – afferma il consigliere delegato alla protezione civile, Gennaro Riccardi –.

L’Amministrazione precisa che le mascherine in distribuzione sono in totale 26.000 raggruppate in pacchi da 5 mascherine l’uno. Verrà consegnato un pacco per ogni nucleo familiare, fino ad esaurimento scorte. Per il ritiro è fondamentale non creare assembramenti attendendo il proprio turno e mantenendo la distanza interpersonale, nonché indossando correttamente la propria mascherina.

Nel pieno rispetto del principio di comunità, si invitano i cittadini a dare priorità ai nuclei familiari in difficoltà economica e alle fasce protette, come anziani, persone con disabilità, immunodepresse o con patologie acclarate.