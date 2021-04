Pallamano serie A, i rossoblu dell’HC Fondi ospiti della Santarelli Cingoli

(foto copertina: Michol Di Perna)

Ancora una gara ostica per l’HC Banca Popolare di Fondi, reduce dall’importante vittoria casalinga contro il Cassano Magnago: nella decima giornata della Serie A Beretta, infatti, i fondani saranno ospiti della Santarelli Cingoli.

La compagine marchigiana, attualmente un punto sotto proprio alla formazione rossoblù, giocherà tra le mura amiche una gara molto delicata. L’HC Banca Popolare di Fondi arriverà con il morale alto dopo la vittoria di domenica scorsa e vorrà allungare la striscia positiva; i cingolani, invece, con una sconfitta vedrebbero scappare a tre punti proprio i fondani.

La Santarelli Cingoli è una buona squadra, con un gioco organizzato e veloce fatto di una buona interpretazione difensiva, gioco a campo aperto e organizzazione offensiva. Antic e Ladakis suono i fulcri non solo degli attacchi cingolani, ma anche perni della 6-0 difensiva; Rotaru è un ragazzo giovane, ma molto valido; capitan Strappini è un pivot affidabile che, insieme a Ladakis, forma una coppia difensiva completa e affiatata; Garroni sta dimostrando tutta la sua esperienza ed affidabilità nel suo ruolo di ala sinistra. Ciliegina sulla torta la coppia di portieri: a Gentilozzi, ottimo nella prima parte di campionato, è stato affiancato – arrivato dal campionato francese – il talento della pallamano italiana, il miglior giovane classe 2000 che la pallamano italiana può vantare, Colleluori.

In casa rossoblù, dopo la partita di domenica scorsa, non c’è stato il consueto giorno di riposo, con i ragazzi stessi che hanno chiesto di tornare subito in campo per preparare al meglio la partita contro il Cingoli. Tutti gli uomini sono a disposizione di mister Giacinto De Santis per affrontare uno scontro diretto nel migliore dei modi.

“Attualmente siamo in una fase della stagione in cui non abbiamo possibilità di sbagliare. La cosa buona di tutto questo è che ci mantiene più vicini come squadra e sappiamo di poter soddisfare le nostre aspettative – dichiara alla vigilia il centrale-terzino croato, Ivan Vulić –. Affrontiamo ogni partita come una finale e diamo il massimo in ogni allenamento per confermare sabato contro il Cingoli che abbiamo la qualità necessaria per restare in Serie A Beretta. Cingoli in casa è un avversario non facile per nessuno, ma noi puntiamo sul nostro gioco e crediamo che questo potrà portare ad un’altra vittoria”.

La gara tra Santarelli Cingoli e HC Banca Popolare di Fondi, che avrà inizio domani, sabato 17 aprile, alle ore 18:00 presso il Pala Quaresima, sarà diretto dalla coppia arbitrale Dionisi-Maccarone e sarà trasmesso in streaming su Eleven Sports.