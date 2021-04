Mercato del pesce di Porto Salvo a Gaeta: nuovi stalli in concessione e parcheggi

“Nuovo mercato del pesce in dirittura di arrivo e ulteriore passo avanti per il waterfront con l’area dei parcheggi data in concessione al Comune. La sinergia istituzionale tra Adsp e Comune di Gaeta prosegue e si rafforza”.

A darne notizia, in questi minuti, l’ufficio stampa del Comune di Gaeta.

“Si accorciano i tempi per l’apertura del nuovo mercato del pesce di Gaeta realizzato dall’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nell’ex cantiere navale Canaga. Nell’attesa seduta di ieri il Comitato di gestione dell’Adsp ha deliberato il rilascio delle concessioni demaniali per la gestione nei prossimi quattro anni di ulteriori 8 stalli. La struttura potrà così finalmente essere inaugurata, garantendo, secondo l’intendimento dell’Adsp e del presidente Pino Musolino, alla città di Gaeta e all’intero comprensorio del Golfo uno spazio nuovo e funzionale per un più corretto svolgimento dell’attività di vendita del pesce.

Attraverso l’intervento dell’Autorità di sistema, il nuovo mercato ittico beneficerà di una nuova e più ordinata viabilità di accesso e di una potenziata segnaletica orizzontale e verticale. L’Adsp ha voluto mantenere fede ad un impegno previsto dalla quarta procedura pubblica per l’affidamento degli stalli.

“Sono molto soddisfatto – dichiara il Presidente Musolino – perché finalmente potrà essere inaugurata una struttura importante per rilancio del settore ittico di Gaeta, visto che consentirà agli operatori di avere spazi funzionali e adeguati per svolgere la propria attività”.

“ Il cambio di marcia che avevamo chiesto ed auspicato, si concretizza e porta i suoi primi risultati: Gaeta disporrà a breve del nuovo mercato del pesce. Accogliamo con soddisfazione – dichiara il Sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano – l’esito del comitato portuale ed andiamo a voltare definitivamente pagina con un recente passato contraddistinto da incertezza e precarietà. Si archivia un’annosa questione cittadina che parte da molto lontano e da oltre mezzo secolo vede i commercianti della nostra città non disporre di un luogo idoneo alla vendita dei prodotti ittici. Con l’apertura del mercato del pesce nell’area dell’ex Canaga – prosegue Mitrano – la città potrà disporre di un ampio spazio al coperto in grado di ospitare al meglio, in condizioni igienico – sanitarie idonee e nella massima sicurezza, i commercianti negli appositi stalli di vendita, garantendo un ottimale svolgimento delle operazioni commerciali. Un risultato che è il frutto della sinergia tra Comune ed Authority e per il quale ringrazio il suo Presidente Musolino per aver mantenuto fede ad un impegno preso con la nostra città”.

Un entusiasmo ampiamente condiviso anche dall’Assessore al commercio del Comune di Gaeta Massimo Magliozzi il quale sottolinea “la grande attenzione riposta in questi anni dall’Amministrazione Mitrano per salvaguardare un comparto già provato e che trova finalmente una risoluzione positiva. Il mercato del pesce – conclude Magliozzi – rappresenta la storia e la tradizione della nostra città. Era inconcepibile che nel 21esimo secolo la vendita dei prodotti ittici avvenisse in aree non consone alla commercializzazione di alimenti e rispondenti alle crescenti e giuste esigenze anche in termini igienico-sanitari. Continueremo adesso a lavorare affinché prima dell’inizio della stagione estiva, il mercato del pesce sarà finalmente operativo ed aperto al pubblico”.