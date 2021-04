San Sotero, il papa di Fondi: le celebrazioni il 18 aprile

La Festa di San Sotero, pur cadendo il 22 aprile, verrà celebrata a Fondi la domenica precedente e precisamente il 18 aprile 2021. Sarà presente nella parrocchia di San Pietro apostolo l’Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, che presiederà la Messa alle 18.

“Cari cittadini e fedeli, devoti ed estimatori di San Sotero Papa, anche quest’anno daremo giusta rilevanza alla Festa di San Sotero Papa”. Così scrive il parroco Don Gianni Cardillo, nel manifesto che annuncia il programma degli eventi religiosi.

San Sotero è nato a Fondi da genitori di origine greca ed è poi stato Pontefice della Chiesa dal 165 al 176. È ricordato per il suo cuore grande: appena Papa fece una grande raccolta per aiutare i poveri e poi per aver dichiarato la validità del matrimonio cristiano solo se celebrato dal sacerdote, oltre che per aver difeso la Chiesa dall’eresie del tempo.

