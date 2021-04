Ospedale di Fondi, interrogazione dei consiglieri regionali di ‘Fratelli d’Italia’

“Fratelli d’Italia di Fondi, coerentemente con quanto promesso in campagna elettorale, non ha dimenticato i bisogni ed i diritti dei cittadini fondani… per noi la parola data è sacra.

Per questo, i nostri consiglieri regionali hanno provveduto a presentare un’interrogazione urgente a risposta immediata, per rimarcare e, soprattutto, per chiedere degli interventi improrogabili volti al potenziamento dell’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi”.

Ne danno notizia Sonia Federici, coordinatore locale di Fratelli d’Italia e Stefano Marcucci, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Fondi.

“Il disinteresse riscontrato nelle istituzioni competenti lascia intendere che l’ospedale San Giovanni di Dio possa essere chiuso, facendo, di fatto, venire meno un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria del territorio.

A tal punto, si interroga l’Assessore competente in materia di Sanità, su quali iniziative voglia intraprendere al fine di scongiurare una possibile chiusura. Rimarchiamo, ovviamente, che non staremo a guardare mentre il nosocomio locale

venga smantellato, pezzo dopo pezzo”.

QUI IL TESTO DELL’INTERROGAZIONE