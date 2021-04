Ieri, 14 aprile, a Minturno, località Scauri, i carabinieri del Norm della Compagnia di Formia, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due giovani, un 27enne ed una 22enne, per essere stati trovati in possesso a bordo dell’autovettura che occupavano, di 13 gr. di cocaina.

Gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari.