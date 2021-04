Elezioni a Formia, arriva l’endorsment di Simeone: “Taddeo miglior candidatura possibile”

In una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione sanità, Giuseppe Simeone ha lanciato il suo sostegno a Gianluca Taddeo indicato proprio da Forza Italia come il nome per cercare di vincere le elezioni comunali dopo la fine anticipata dell’amministrazione presieduta da Paola Villa.

“Formia può e deve tornare a ricoprire il ruolo di leader e guida del Golfo che le è proprio da sempre, oscurato da anni di inerzia e fragilità amministrativa. Per farlo – ha spiegato Simeone – ha bisogno di una guida forte, decisa, motivata, capace di interpretare l’identità della comunità che rappresenta, di tradurre le potenzialità inespresse in opportunità e crescita, di riportare lo sviluppo al centro di ogni azione. In questo contesto la candidatura a sindaco di Gianluca Taddeo per Forza Italia è il primo passo che consentirà alla città e alla sua comunità di uscire dal limbo a cui quasi venti anni di incertezze, di mancato sviluppo, di criticità non affrontate e di instabilità politica l’hanno ingiustamente condannata. Gianluca Taddeo è una persona capace, che ha maturato un’importante esperienza nell’amministrazione della città, è giovane e dinamico e, soprattutto, in grado di interpretare le dinamiche e i mutamenti insiti nella nostra società nonché di farsi parte responsabile e attiva rispetto alle istanze espresse dai cittadini. Sulla sua candidatura – ha poi ripreso l’esponente politico regionale – in cui credo fortemente, stiamo costruendo un percorso, fatto di diverse liste, tra cui quella recentemente ufficializzata di “Anima popolare” guidata Augusto Ciccolella che ringrazio per la scelta di appoggiare un progetto mirato alla costituzione di un governo equilibrato e di un programma ambizioso da realizzare, e di far parte di una grande squadra vasta, plurale, rappresentativa del mondo produttivo, della società civile. Sono certo – ha concluso Simeone – che la comunità di Formia si ritroverà e convergerà sulla candidatura di Gianluca Taddeo e sulla proposta politica e programmatica che incarna per lasciarsi definitivamente alle spalle vecchie, quanto aride, logiche sia sul piano politico che amministrativo. Il tempo è maturo per andare avanti, per farlo con determinazione e umiltà come la buona politica e i cittadini ci chiedono. Con Gianluca Taddeo abbiamo di fronte una grande opportunità per far tornare a crescere Formia e siamo pronti a tradurla in realtà”.