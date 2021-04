Edilizia residenziale pubblica, domande per la regolarizzazione prorogate al 28 maggio

Il Comune di Aprilia comunica che, grazie ad un provvedimento varato il mese scorso dalla Regione Lazio (DGR n. 126 del 9 marzo 2021, pubblicata sul BURL n. 27 del 16 marzo 2021), sono posticipati i termini di presentazione delle domande per l’assegnazione in regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) occupati senza titolo anteriormente alla data del 23 maggio 2014.

I richiedenti l’assegnazione in regolarizzazione, in possesso delle condizioni e dei requisiti previsti, dovranno inviare entro e non oltre le ore 24:00 del 28/05/2021, il modulo di domanda di regolarizzazione al Comune o all’ATER di Latina in autonomia o tramite l’ausilio e l’assistenza di CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini.

Nel primo caso (in autonomia) l’invio della domanda – unitamente ai documenti richiesti – dovrà essere inviata a mezzo raccomandata r/r o via Pec alla casella appositamente istituita dall’Ente Gestore; mentre nel secondo caso (attraverso CAF, Sindacati, Patronati e Comitati Inquilini, ecc…), la domanda e i documenti dovranno essere inviati – solo ed esclusivamente a mezzo Pec.

Il modello di domanda è disponibile online sul sito del Comune di Aprilia e sul sito www.regione.lazio.it nella sezione Casa.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa istituzionale del Comune di Aprilia.