Villa comunale Maranola, erba alta e poca sicurezza: LEFT chiede intervento urgente

“Nella giornata di lunedì abbiamo inviato un protocollo con richiesta di intervento urgente presso la villa comunale di Maranola“. A parlare è il coordinamento LEFT Formia, rappresentato da Francesco D’Angelis.

“Dopo il silenzio di queste settimane, a seguito di un protocollo inviato già il 18 marzo scorso nel quale avanzavamo già la medesima richiesta, abbiamo deciso di scrivere alla Dirigente del settore, la Dott.ssa Annunziata Lanzillotta, alla Formia Rifiuti Zero e, per conoscenza, alla Commissaria Prefettizia, Dott.ssa Tizzano, affinché si intervenga urgentemente.

Abbiamo avanzato due richieste semplici: lo sfalcio dell’erba alta e la messa in sicurezza della villa attraverso il ripristino della staccionata. I cittadini e le cittadine di Maranola ci hanno chiesto che questo luogo, polmone verde del borgo, ormai abbandonato, sia praticabile e sicuro. Come non lo è, ormai, da diverso tempo. E noi ci impegniamo per questo”.