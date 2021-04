Inclusione sociale tramite lo sport, il progetto all’Istituto “San Francesco”

Il progetto che già racconta tutto si chiama “Scendiamo in campo!”, come spiegano dalla Futsal Basic Academy “si propone di offrire agli studenti un’esperienza di alternanza scuola-lavoro attraverso lo stretto contatto con una realtà del proprio territorio, in linea con il percorso di studi che stanno affrontando.”

“L’istituto “San Francesco” – spiegano nel dettaglio – ritiene che attraverso lo sport si favorisca l’inclusione sociale, il superamento di disagi e la riduzione delle disuguaglianze, a favore del raggiungimento e del mantenimento dello stato di salute. Valori, questi, condivisi dall’Asd Futsal Basic Academy, e che ogni giorno cerca di trasmettere a tutti i propri bambini e ragazzi”.

Proprio da questa partnership è nato il progetto “Scendiamo in campo!” per mettere in relazione l’inclusione sociale, lo sport e l’offerta formativa del liceo delle scienze umane e liceo scientifico sportivo.