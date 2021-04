Discarica, conferenza dei sindaci: il sindaco smentisce l’opposizione

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto smentisce categoricamente quanto dichiarato dai movimenti politici Riscossa Fondana, La Mia Fondi e Fondi Terra Nostra in un comunicato stampa, riportato da diverse testate giornalistiche, in merito alla conferenza dei sindaci che si è tenuta nel pomeriggio del 12 aprile convocata per discutere sulla necessità di individuare due siti di stoccaggio di inerti in provincia di Latina.

«Non corrisponde al vero che non era presente nessun amministratore comunale di Fondi – chiarisce il primo cittadino – l’incontro si è svolto in videoconferenza, con inizio alle ore 16:00, e ho partecipato in prima persona. I tre gruppi consiliari, ancora una volta, non perdono occasione per fare disinformazione dichiarando il falso. La questione è sempre stata seguita con la massima attenzione dal sottoscritto e dall’amministrazione comunale e strumentalizzare una tematica così importante e delicata per il futuro del nostro territorio è scorretto anche e soprattutto nei confronti della cittadinanza».