Covid-19: 145 i nuovi positivi, superata soglia 1.500 vaccini al giorno

Ecco i dati del bollettino Asl odierno diffuso dall’Asl di Latina.

Tornano a salire i casi che sono 145 nelle ultime 24 ore con tanti positivi a Latina (+34) e Aprilia (+25), poi Fondi (+12) dove c’è attenzione per la variante brasiliana e via via tutti gli altri.

Si contano purtroppo altri 2 decessi, aumentano i ricoveri (+11) e anche le guarigioni (+233). Ma il dato forse più importante è anche più positivo è quello sulle vaccinazioni: sfondata la quota delle 1.500 vaccinazioni al giorno, per la precisione nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 1.588.