Nella giornata di ieri a Scauri di Minturno, i Carabinieri della locale stazione, al termine di specifica attività d’indagine, hanno denunciato per il reato di furto aggravato, un 43enne, per essersi impossessato di 39 lastre di pietra giacenti in una pubblica piazza, in attesa di essere posizionate per il rifacimento della relativa pavimentazione.