Latina, schianto contro un albero: perde la vita una giovane

Nuovo dramma della strada, in terra pontina: lunedì sera una 25enne è deceduta dopo che l’auto su cui viaggiava, una Lancia Y finita improvvisamente fuori controllo, ha impattato contro un albero. Uno dei pini che costeggiano via Epitaffio, nei pressi di Latina Scalo. Nulla da fare, per salvare la giovane.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale. Sul posto, anche gli agenti della Squadra Volante. Secondo le prime informazioni la vittima del sinistro, residente a Latina, era originaria del Casertano e stava tornando dal lavoro.