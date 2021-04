Ipotesi discarica, Comune assente alla conferenza dei sindaci. L’opposizione stigmatizza

I movimenti politici Riscossa Fondana, La mia Fondi e Fondi Terra Nostra tornano sull’ipotesi di una nuova discarica a Fondi, nell’area di Pantanello. Lanciando un nuovo allarme.

“Abbiamo appreso nelle scorse ore che alla conferenza dei Sindaci della provincia di Latina, tenutasi nella giornata di ieri 12 aprile 2021, sulla tematica dell’individuazione di due siti per la creazione di discariche nella nostra provincia, nessun rappresentante ha partecipato per il Comune di Fondi. Questa notizia è preoccupante ed è sintomo di un mancato interesse dell’amministrazione comunale su una tematica così importante e delicata per il futuro del nostro territorio.

Siamo a conoscenza che domani si terrà una nuova riunione sul medesimo argomento e chiediamo a gran voce che il Sindaco partecipi a nome della nostra città e, così come deliberato dal consiglio comunale, chieda al presidente della provincia di ritirare la sua proposta del 20 gennaio 2021.

L’impegno preso all’unanimità da parte del consiglio comunale nella seduta del 2 febbraio 2021 dovrà essere fermamente attuato dal Sindaco, con la richiesta di escludere categoricamente la città di Fondi dall’elenco dei siti per lo stoccaggio dei rifiuti”.