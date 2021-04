Al via i lavori di riqualificazione dell’isola ecologica della Chiesuola

È partito lunedì mattina l’intervento di riqualificazione che porterà alla riapertura dell’isola ecologica in località Chiesuola. La durata prevista dei lavori è di circa 90 giorni, per un importo complessivo di 133mila euro in parte finanziati da un contributo erogato dalla Provincia di Latina per il potenziamento della raccolta differenziata e la prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani.

«È un intervento – dichiara l’assessore all’Ambiente Dario Bellini – alla cui progettazione abbiamo lavorato intensamente per renderlo il meno impattante possibile dal punto di vista economico, senza tuttavia diminuirne in alcun modo l’efficacia. L’isola ecologica della Chiesuola, dunque, riaprirà presto per servire un quadrante molto importante del nostro territorio comunale e in buona parte già interessato dalla recente partenza del porta a porta. È un ulteriore passaggio che l’Amministrazione compie nell’ambito della riorganizzazione e riqualificazione del sistema di gestione dei rifiuti. Inoltre, seguirà presto un altro intervento, al quale il Servizio Ambiente sta lavorando con finanziamenti regionali, che porterà a riaprire anche l’isola ecologica di Latina Scalo».

Una volta riattivata, l’isola ecologica della Chiesuola si aggiungerà ai due centri di raccolta di ABC operativi in Via Bassianese (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17) e in Via Massaro, zona Latina Lido (dal 01/10 al 31/05, il martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12; dal 01/06 al 30/09, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 13).

Dal Comune ricordano inoltre che sono disponibili le isole ecologiche itineranti programmate da ABC sul territorio comunale nelle giornate di sabato secondo un calendario predeterminato (qui tutte le info: http://www.abclatina.it/isole-ecologiche-itineranti/).