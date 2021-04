A Ponza gli ultimi versi scritti da De Luca nel suo luogo del cuore

In una primavera tormentata, dove troppe sono ancora le incognite e le difficoltà di un Paese immerso nella pandemia, il poeta ponzese Antonio De Luca a Ponza si è ritirato nella sua casa al Fieno, in quello che è il suo luogo del cuore, dove il legame con la terra, gli antenati, le tradizioni e la spiritualità è fortissimo.

Giorni di solitudine e di riflessioni quelli che, in una notte inquieta, hanno portato De Luca a scrivere questi versi che con piacere pubblichiamo:

Questo niente

di cui sono fatto

contiene tutto

non ci sono per nessuno

non posso volere essere per nessuno

sono oltre la notte

e il giorno

sono oltre e basta

sono dell’amore

il pensiero terribile

il tempo immortale