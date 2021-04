Ventotene, questa sera il consiglio comunale

Consiglio comunale serale quest’oggi a Ventotene in programma alle ore 20 e seguibile in diretta streaming per via delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

La massima assise civica si riunisce per discutere e deliberare fondamentalmente di due punti all’ordine del giorno: oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, si discute del cambio di denominazione della multiservizi locale con l’atto costitutivo e l’approvazione della relazione sul tema.