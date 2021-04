Il Covid si porta via Massimo Cuttitta, leggenda del rugby e originario di Latina

Una vita spesa per il rugby, Maus (così era conosciuto) pilone storico della nazionale italiana, nato a Latina e poi trasferitosi con la famiglia in Sud Africa. Lì ha conosciuto lo sport che l’ha reso celebre e con il quale ha contribuito a rendere celebre anche la maglia azzurra.

Massimo Cuttitta ha fatto parte della storica mischia che ha riportato l’Italia nel sei nazioni. Famoso in tutto il mondo dell’ovale proprio per i suoi dieci anni in maglia azzurra tra il 1990 e il 2000.

Dopo la vita da giocatore aveva iniziato quella di allenatore lanciando anche varie scuole di rugby nel territorio laziale, anche grazie alla partnership del fratello Marcello.

A portarlo via il Covid-19. Si è spento all’ospedale di Albano nella zona dei Castelli romani, dove era morta pochi giorni prima anche la madre.