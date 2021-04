Ater punta a riqualificare area in viale Nervi a Latina

Questo il progetto che vedrà realizzata una nuova area nel capoluogo. Uno spazio dedicato sia ai più piccoli che ai più in là con l’età.

“Aree giochi, piantumazione di alberi, messa in sicurezza, illuminazione e un campo di bocce sono questi i punti nevralgici dell’intervento che l’Ater sta attivando in Viale Nervi a Latina davanti ai lotti 46 e 47. Interventi inseriti nella cura del quartiere di Latina e nella realizzazione di spazi comuni utilizzabili dalla comunità. Attualmente lo spazio era vuoto e si è cercato di tener conto delle esigenze dei bambini, numerose sono le coppie giovani che vivono nel quartiere e per il tempo libero degli anziani. Si darà vita ad un’area libera ricreativa con giochi sicuri, illuminazione che la renda utilizzabile anche in ore serali. I lotti 46 e 47 di Viale Nervi sono stati protagonisti, durante i primi mesi di chiusura totale, della iniziativa di automanutenzione di alcuni spazi comuni evidenziando un nuovo senso di comunità con il sostegno fattivo dell’Ater stessa.

“Il nostro intervento – spiega Marco Fioravante, presidente di Ater Latina – si inserisce in un più ampio spettro di azioni per il miglioramento delle aree da noi gestite ed in particolare è un “investimento” sociale” sulla qualità del vivere. Qualità del vivere che non è solo il patrimonio abitativo ma anche un nuovo uso degli spazi comuni, nuovi servizi, e nuove modalità di socializzazione. Con la pandemia abbiamo scoperto quanto siamo importanti queste aree con i servizi al tempo libero e a questa nuova domanda intendiamo rispondere da subito”