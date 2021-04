Allerta gialla per rovesci e temporali nel pomeriggio di lunedì

A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: “Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”, sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal pomeriggio di domani, 12 aprile 2021 e per le successive 12-18 ore su tutte le Zone della Regione: un’allerta di tipo gialla per fenomeni idrogeologici.

L’allerta è prevista dal pomeriggio di lunedì 12 aprile.