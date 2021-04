Sequestro per abusivismo edilizio: 5 persone denunciate dai carabinieri

Oggi, sabato 10 aprile, a Fondi, i militari della locale Tenenza, nell’ambito di attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia edilizia, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano all’autorità giudiziaria cinque persone che, in concorso tra loro avevano realizzato in detto comune, un basamento in calcestruzzo armato con travature perimetrali e posa in opera di blocchi di forati, in assenza della prevista autorizzazione.

Il valore complessivo dell’opera sottoposta a sequestro ammonta a circa 20.000 euro.