Pallamano serie A, l’HC Fondi ospita il Cassano Magnago

Dopo la trasferta altoatesino di Appiano, torna al Palazzetto dello Sport di casa l’HC Banca Popolare di Fondi: nel pomeriggio di domenica i rossoblù ospiteranno, in occasione della 9a giornata di ritorno della Serie A Beretta, il Cassano Magnago.

La formazione cassanese, che attualmente occupa la quarta piazza in coabitazione con l’Alperia Merano, è un’ottima formazione che si è ripresa da un piccolo momento di crisi e, nei mesi scorsi, ha fatto benissimo in Coppa Italia sfiorando il successo: tratti caratteristici del gioco del Cassano Magnago sono l’aggressività in difesa e la velocità in seconda fase. Ardian Iballi e Moretti rappresentano gli autentici top-player amaranto; Fantinato, Bortoli, Possamai, Saitta, Bassanese e Mazza sono il presente ed il futuro della pallamano azzurra. Oltre ai tanti giovani, mister Kolec può contare anche sull’esperienza di giocatori come Scisci e La Mendola e su un’affidabile coppia di portieri come Monciardini e soprattutto Ilic, che anche in questa stagione sta dimostrando di essere una sorta di extra-player per i suoi.

In casa HC Banca Popolare di Fondi, dopo la sconfitta contro l’Eppan, si sta lavorando duramente per non ripetere gli errori commessi nelle ultime partite, avere un giusto approccio e cercare di farsi trovare pronti per la sfida contro i lombardi e le altre gare del rush finale. Mister Giacinto De Santis dovrà fare i conti con l’infermeria, poiché Mangiocca e Miceli sono in dubbio.

Alla vigilia dell’ostica gara di sabato abbiamo intervistato il terzino-centrale rossoblù, Piero D’Benedetto: “Per vincere, questo fine settimana, dovremo essere molto concentrati, con un pizzico di furbizia ed intelligenza. Non abbiamo più margine di errore”.

La gara di domenica avrà inizio alle ore 16.00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, sarà arbitrata dalla coppia arbitrale Simone-Monitillo e potrà essere seguita in diretta streaming su Eleven Sports.