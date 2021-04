Basket serie A2, la Benacquista Latina in trasferta a Cento

Arriva la seconda trasferta consecutiva, nonché la penultima gara della prima fase di qualificazione per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che domenica 11 aprile alle ore 18:00 sfiderà la Tramec Cento sul parquet del Milwaukee Dinelli Arena. La gara è valevole per il recupero della seconda giornata di regular season, inizialmente in programma per il 25 novembre 2020, poi oggetto di ulteriori 2 posticipi.

La Tramec, a quota 22 punti in classifica, ha già conquistato la permanenza nella categoria evitando il “girone blu” della seconda fase, che sarà quello composto dalle

squadre che si affronteranno per aggiudicarsi la salvezza evitando i play-out, mentre la sorte dei nerazzurri sarà decisa dopo le prossime due sfide e sulla base di determinati risultati. La compagine centese scenderà sul parquet priva di Cotton, fermo per infortunio, e con Peric arrivato in sostituzione di Sherrod lo scorso mese di marzo. Latina, dal canto suo, arriva al confronto con Cento, con la possibilità di schierare nella rosa anche Gabriele Benetti, che dopo quasi due mesi di assenza, è tornato a far parte delle rotazioni in occasione del recente match a Chieti, anche se ovviamente non è ancora al top della condizione, ma sta continuando ad allenarsi, come sua abitudine, con costanza e grandissimo impegno: «Aver recuperato Gabriele che è un guerriero di natura e dà sempre il massimo, è un ulteriore stimolo a guardare avanti con fiducia» dichiara il Capitano della Benacquista.

Il match disputato al PalaBianchini lo scorso 27 gennaio (gara di ritorno) era terminato con il successo degli ospiti sul risultato finale di 64-74. È trascorso tanto tempo da quel mercoledì invernale e Latina è una squadra diversa da allora, ciò che, però, non ha subito variazioni è la necessità per i nerazzurri di conquistare punti, che in questo frangente diventano fondamentali ai fini della classifica e del prosieguo della stagione: «Domenica ci attende una gara dura con Cento, anche se in realtà durante tutta questa stagione non ci sono mai state partite semplici da affrontare e, arrivati a questo punto del campionato, ogni singolo incontro diventa decisivo – conferma il Capitano della Benacquista, Davide Raucci – Abbiamo avuto modo di verificare personalmente la grande intensità di Cento in occasione del match disputato lo scorso 27 gennaio al PalaBianchini, in cui è riuscita a sovrastarci nei rimbalzi e anche a conquistare la vittoria. Adesso il nostro assetto è cambiato e siamo sicuramente una squadra diversa, non soltanto nel roster, ma anche nell’approccio alle partite. Con l’arrivo di Fall e Trotter ognuno di noi sembra aver trovato una migliore sinergia che permette di giocare in modo più fluido».

Lo stop subito nel recente turno infrasettimanale sul campo di Chieti non ha certo fatto perdere fiducia al gruppo, anzi gli uomini guidati da coach Gramenzi sono

ancora più motivati e intenzionati a dare il massimo, come evidenzia il numero 20 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket: «Anche se mercoledì a Chieti non siamo riusciti a portare a casa i due punti in palio che sarebbero stati importantissimi, andremo a Cento con tutto l’entusiasmo, l’energia e la grande voglia di dimostrare a noi stessi in primis, che possiamo ancora dire la nostra. Se avessimo vinto mercoledì, saremmo stati artefici del nostro destino durante le ultime due gare, mentre ora, in parte, il nostro futuro dipenderà anche da altri, motivo in più per puntare con tutte le nostre forze alla vittoria».

La squadra partirà sabato per raggiungere Cento, gli aggiornamenti in tempo reale della gara saranno pubblicati sulle pagine social della società e la diretta video potrà essere seguita in streaming sul canale LNPPASS.