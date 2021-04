“Progetti del Cuore”, consegnato il Doblò per il trasporto di cittadini con disabilità

Altruismo e impegno sociale sono le parole d’ordine dei “Progetti del Cuore”, iniziativa promossa dalla Srl Progetti di Utilità Sociale con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che ha permesso al Comune di Sabaudia di ricevere in comodato d’uso gratuito un Fiat Doblò, perfettamente attrezzato per il trasporto di cittadini con disabilità, persone con ridotta capacità motoria, bambini e anziani.

Ventitre gli imprenditori e commercianti del territorio i quali, credendo nei valori di inclusione e assistenza sociale, hanno sponsorizzato il progetto consentendo a tutta la comunità di contare su un mezzo di trasporto che, soprattutto in tempi di emergenza socio-sanitaria, si rivela un supporto fondamentale alle fasce più deboli.

Ne giorni scorsi la consegna del veicolo alla presenza di Annalisa Minetti, accolta in rappresentanza del sindaco dal delegato ai servizi sociali Francesca Marino.

“In un momento così particolare, il sodalizio che si è creato intorno a questo progetto e ai suoi obiettivi mi rende orgogliosa dei miei concittadini e offre a noi tutti una ventata di ottimismo e speranza. Perché quando ci si unisce e si fa squadra intorno ad un problema ci sentiamo meno soli, più protetti e portati a superare gli ostacoli con maggiore motivazione e serenità – commenta il consigliere Marino – Ringrazio tutti gli imprenditori e i titolari di attività commerciali del territorio per la condivisione dell’iniziativa e per la generosità dimostrata nei confronti dell’intera comunità di Sabaudia e in particolar modo per gli anziani e le persone con disabilità. Tra i primi utilizzi del veicolo sarà senza dubbio attenzionata la vaccinazione anti Covid-19 e, non appena aprirà la stagione balneare, anche il trasporto di anziani e disabili presso i lidi attrezzati per persone con disabilità sul nostro lungomare”.

Il veicolo, in comodato d’uso al Comune per la durata di 4 anni, è stato affidato alla Cooperativa Sociale Ninfea, vincitrice dell’apposito avviso pubblico diramato dall’Amministrazione, e contribuirà a dare risposta alle sempre crescenti necessità del territorio.

Gli imprenditori che hanno sponsorizzato l’iniziativa (in ordine casuale): Olimpia Ventiventuno srl; Electron Source Co srl; La Suprette snc; Villa Laura; Auto GT srl; Forno Margherita sas; Azienda agricola Cortese Giuliano & Claudia; Biolatina soc. coop. agricola; Rossetti Edilizia srl; Il Faro srl; I.F.A. Sabaudia srl; Tiritera Services srl; Rizzardi srl (l’azienda ha deciso di contribuire all’iniziativa ma di non apporre il logo sul veicolo); Ninfea coop. Sociale; Farmacia Cod 286 del dottor Pietro Garozzo; Green Mouse; Villa Vacanza 2 srls; Autoricambi Capuani srl; S.M.3 Marrocco snc; Mega Impianti srl; Turf System srl; Nova Therm soc. coop.; Parafarmacia sanitaria Le Monelle.