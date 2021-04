Next Generation Latina, Calandrini: a disposizione di Coletta, ma il tempo stringe

“Il Recovery Plan è un’opportunità da non perdere e per questo bisogna fare squadra. Ho pertanto scritto al sindaco di Latina Damiano Coletta per ribadirgli la mia disponibilità a dare un contributo per quello che è il ruolo che svolgo nella V Commissione Bilancio del Senato, che a breve potrà esaminare il PNRR.

Trovo positiva l’iniziativa di avviare confronti costruttivi con le realtà che compongono il tessuto economico e sociale della città, un ciclo di appuntamenti denominato ‘Next Generation Latina. Ma il tempo stringe, e se non si fa in fretta si rischia che ogni progetto resti solo sulla carta.

Il sindaco Coletta sa che può contare su di me, sono a disposizione della mia comunità e della mia città per poter fare quanto il mio ruolo consente.

Latina come tutta Italia è stremata dalla crisi economica innescata dal Coronavirus, ma con i fondi europei, se ben spesi, si può ripartire. Su questo non esistono bandiere di partito e differenze politiche che tengano, dobbiamo avere tutti come obiettivo comune quello di migliorare la città e cogliere un’occasione irripetibile per essa”. Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia sen. Nicola Calandrini