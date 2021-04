Mazzette in Comune per comprare droga: 5 misure cautelari

Cinque misure cautelari per corruzione e concussione, nella mattinata di venerdì, a Latina. I carabinieri del Comando provinciale hanno posto due uomini agli arresti domiciliari e notificato l’obbligo di firma ad altri tre soggetti.

Tra gli arrestati figura Nicolino De Monaco, geometra in servizio presso l’ufficio ambiente del Comune del capoluogo: secondo le indagini condotte dall’Arma, prendeva mazzette in cambio di false certificazioni, per poi investire le somme in cocaina. Droga cedutagli, dice il teorema investigativo, dall’altro arrestato, Christian Pietrosanti. Gli altri destinatari delle misure avrebbero pagato in maniera consapevole per ottenere la documentazione farlocca.