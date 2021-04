Incendio in appartamento, muore un’anziana

Tragico incendio, questa mattina, in un appartamento di Latina. E’ divampato per cause da accertare in un’abitazione in località Borgo Grappa, vedendo morire un’anziana. Un’altra persona, un uomo residente in un appartamento adiacente, è rimasta intossicata.

A perdere la vita, una donna di 62 anni portatrice di handicap, rimasta intrappolata in camera da letto.

Al lavoro sul luogo del dramma, oltre ai carabinieri della Stazione locale, i vigili del fuoco e i sanitari dell’Ares.

SEGUONO AGGIORNAMENTI