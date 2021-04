Nascondevano in casa hashish, cocaina e crack, arrestati dai Carabinieri

Nella serata di ieri in via Inghilterra ad Aprilia, i Carabinieri del Norm, a conclusione di mirata attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 31 enne ed una 36 enne, entrambi della provincia di Roma, domiciliati ad Aprilia.

In particolare la coppia, sottoposta a perquisizioni personali e domiciliare, è stata trovata in possesso di gr. 20 di hashish, gr. 7 di cocaina suddivisa in 14 dosi pronte per lo spaccio, 16 involucri contenenti crack per un peso complessivo di 6 gr. e materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente tutto sottoposto a sequestro. Gli arrestati, come disposto dall’ a.g., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.