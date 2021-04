Lutto a Sabaudia per la scomparsa della signora Liliana Carbonelli

“Ci uniamo al dolore delle famiglie Grassi e Carbonelli per la scomparsa della signora Liliana. Insieme al marito è stata una delle figure storiche dell’imprenditoria e del commercio di Sabaudia. Un lutto che colpisce l’intera comunità in un momento davvero difficile e delicato, che ci porta ancor di più a stringerci intorno al dolore dei suoi cari, ai quali rivolgo anche a nome della Città tutta le più sentite condoglianze”. Il cordoglio del sindaco Gervasi per la scomparsa di Liliana Grassi in Carbonelli.