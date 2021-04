Latina, Lbc rivendica: “Uno dei comuni più attivi sulla mobilità sostenibile”

Polemiche politiche a Latina dove il gruppo di maggioranza Latina Bene Comune attacca sulla mobilità sostenibile. Il movimento espressione del sindaco Damiano Coletta rivendica i risultati raggiunti sul tema della mobilità sostenibile.

“Latina è uno dei comuni della provincia più attivi sulla mobilità sostenibile. In questi anni sono stati davvero tanti i progetti realizzati e in cantiere: al centro dell’attività amministrativa la creazione di una cultura della mobilità alternativa e sostenibile, partendo dalle scuole e dai ragazzi con Moovida, in questo senso un vero e proprio investimento sul futuro della città.

Tra i progetti realizzati, si ricordano il car pooling di Latina Scalo che incentiva la condivisione delle automobili per l’arrivo alla stazione; il car sharing elettrico, tra i primi ad essere avviati in Italia e che ha anche permesso alla città di dotarsi di un’infrastruttura di colonnine ricaricabili utile anche per i privati; l’arrivo di una flotta di monopattini e bici a pedalata assistita attraverso i quali raggiungere i vari punti della città in piena autonomia ed a cui, in vista dell’estate, si aggiungeranno altri 150 mezzi. Su tutti spicca il nuovo servizio comunale di trasporto pubblico, con mezzi nuovi e sostenibili: eravamo abituati ad un meccanismo di proroghe contrattuali che si susseguivano negli anni a ronte di un servizio che lasciava a dir poco a desiderare.

Per il futuro è prevista la realizzazione di nuove piste ciclabili: recentemente il Comune di Latina ha ottenuto un finanziamento di quasi 400.000 euro dal Credito Sportivo per la pista ciclabile che passa da Viale Italia e oltre 400.000 dal Mit per piste ciclabili e aree 30km/h. La fase progettuale è in avanzamento e il percorso di Viale Italia andrà a collegare il centro con la ciclopedonale di Via del Lido; in aggiunta a questo progetto c’è quello del pistino di Borgo Grappa da realizzare insieme al Parco Nazionale del Circeo. Con essi saranno raddoppiati i chilometri di piste ciclabili disponibili in città.”