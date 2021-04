HC Fidaleo Fondi, ecco la nuova guida tecnica

Scelta la nuova guida tecnica per l’HC Fidaleo Fondi, la giovanissima formazione rossoblù che milita nel campionato di Serie A2 femminile. Dopo alcuni giorni di riflessione, infatti, la società ha deciso di affidare la panchina ad una vecchia conoscenza della pallamano femminile fondana e, attualmente, aiuto allenatrice: Savka Sally Plavljanic.

La neoallenatrice rossoblù ha iniziato giovanissima a giocare a pallamano e, fino ai 21 anni, è stata in Croazia. Poi la chiamata dall’Italia: prima a Enna, dove è stata fermata da un grave infortunio, poi dalla Poli Castelliri. Con la formazione ciociara, la Plavljanic ha giocato dalla Serie B fino alla A1. Dal 2009 al 2012 le stagioni vissute a Fondi, città in cui ha deciso di trasferirsi stabilmente dal 2015, e ora la chiamata del direttore sportivo per guidare il giovanissimo gruppo rossoblù in questo percorso di crescita.

“Quando la società e il DS di Perna, a cui va il mio ringraziamento per la fiducia, mi hanno contattata per questo nuovo incarico, ho accettato subito, senza pensarci su – ha dichiarato l’allenatrice fondana –. Si sta realizzando il mio sogno: faccio questo sport da circa 40 anni e penso sia giusto restarci altrettanto. Sono carica, credo nella squadra, un gruppo giovane ma con tante potenzialità per il futuro. La mia ambizione è di portarle in alto e, per questo, dobbiamo solo lavorare bene e soprattutto divertirci”.