Covid-19 e vaccini nel Lazio, Zingaretti: “26-27 mila somministrazioni al giorno”

Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti rilancia dalle proprie pagine social una frase ripresa anche dal quotidiano Repubblica in cui parla dei numeri delle somministrazioni di vaccini in Regione, ad oggi circa 26-27 mila al giorno. Ma la vera notizia è che, come dice il presidente, se avessimo le dosi di vaccino potremmo già raddoppiare le somministrazioni giornaliere.

“Nel Lazio – spiega Zingaretti – viaggiamo su una media di 26-27 mila vaccinazioni al giorno. Se ci fossero i vaccini ne potremmo fare il doppio e arrivare in tempi brevi a 60mila.

Merito di una rete che conta nel Lazio più di 120 centri vaccinali, circa 2500 medici di base e i grandi hub.

Nella nostra Regione oggi il 58% degli over 80 prenotati ha completato il ciclo vaccinale e questo ci fa dire con ragionevole certezza che presto avremo un calo dei morti. Significa che stiamo mettendo in sicurezza chi avrebbe rischiato di più.