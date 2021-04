Coletta e Sala live su Facebook per parlare della gestione della pandemia

C’è un filo che lega il capoluogo di provincia di Latina e quello lombardo di Milano e passa dai social.

Un appuntamento promosso dal Comune di Latina e dal sindaco Damiano Coletta che domani, venerdì 9 aprile a partire dalle 18, proprio tramite Facebook incontra il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala per parlare de “Le cose in Comune”, una serie di incontri in cui il sindaco pontino approfondisce temi specifici.

Nello specifico, proprio il sindaco Coletta anticipa alcuni dei temi che avrà modo di affrontare con il suo collega del nord Italia: “Parleremo delle nostre esperienze amministrative – ha spiegato il sindaco di Latina – di come è cambiato il ruolo del Sindaco con l’emergenza Covid e del futuro delle nostre città“.