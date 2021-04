Tragedia a Velletri, muore folgorato un operaio di Terracina

La vittima di Terracina è un operaio di 45 anni che intorno ora di pranzo si trovava a Velletri in un cantiere in cui si lavorava per la posa dei cavi della fibra ottica.

Alla fine si sarebbe trattato di una tragica fatalità che, dalle prime ricostruzioni, avrebbe portato il 45enne a morire sul colpo.

L’operario – secondo quanto riportato anche da Latina Quotidiano – a quanto pare stava manovrando una gru, quando, il braccio metallico avrebbe toccato accidentalmente i cavi dell’alta tensione.

Inutile l’intervento delle forze dell’ordine e del personale del 118.