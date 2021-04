NOTIZIA FLASH- Scoppia la protesta al mercato di Gaeta. Molti ambulanti hanno deciso di andarsene altri sono rimasti a protestare perchè mancherebbero le condizioni per potere lavorare. E questo a causa di alcuni lavori nel piazzale ex ferrovia. Un problema di disorganizzazione quindi e di assenza di comunicazione in un periodo in cui organizzarsi vuol dire innanzitutto garantire quanto previsto in materia di contenimento per il Covid-19.