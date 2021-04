Il Comune consegna generi alimentari alle realtà della rete solidale

Sono state consegnate la scorsa settimana le derrate di generi alimentari (prevalentemente olio d’oliva e passata di pomodoro) acquistate dal Comune di Aprilia – attraverso il Banco Alimentare – per le realtà cittadine che offrono sostegno a famiglie e persone in stato di bisogno.

Presenti, al momento della consegna, oltre all’Assessora alle Politiche Sociali del Comune Francesca Barbaliscia, anche il responsabile dell’ufficio di direzione del Banco Alimentare del Lazio odv, Matteo Fanelli, Salvatore Saraniti in rappresentanza della rete solidale delle associazioni di Aprilia che aderiscono al Banco Alimentare e don Alessandro Saputo, parroco della chiesa dello Spirito Santo e Vicario del Vescovo per la Città di Aprilia.

“Grazie alla collaborazione attiva tra le diverse realtà cittadine che si occupano di sostegno alle situazioni di maggiori fragilità, proseguiamo nell’azione di sostegno a quanti sul nostro territorio stanno affrontando un momento di vera emergenza – commenta l’Assessora Barbaliscia – ringrazio come sempre il Banco Alimentare, così come tutte le organizzazioni di volontariato che da sempre animano il tessuto sociale cittadino. Questo periodo prolungato di pandemia sta avendo conseguenze importanti sulle fasce più fragili della popolazione: il supporto della società civile è dunque fondamentale e preziosissimo, per offrire risposte ai bisogni crescenti, sia di natura economica che sociale”.