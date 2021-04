Tenta di gettarsi dal cavalcavia, salvato dai carabinieri

Nella mattinata di Pasqua, domenica, i carabinieri della Compagnia di Terracina sono intervenuti lungo la strada statale 699 Prossedi-Terracina, comunemente nota come ‘Frosinone mare’: un automobilista di passaggio, militare della Guardia Costiera, aveva segnalato nel territorio di Sonnino la presenza di un uomo intento a superare le protezioni lungo il cavalcavia. Col chiaro intento di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. Un epilogo fortunatamente scansato con l’entrata in scena dei militari dell’Arma, che sono riusciti a persuadere l’aspirante suicida a non compire il gesto estremo.