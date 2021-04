Incastrato nella fresa, 30 giorni di prognosi: 27enne denunciato

Nella giornata di domenica, a Santi Cosma e Damiano, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 27enne del posto, accusato del reato di lesioni personali colpose nei confronti di un altro uomo.

“Il prevenuto consentiva l’utilizzo del proprio mezzo agricolo ad altra persona, che, durante una manutenzione allo stesso veicolo e per cause in corso di accertamento, rimaneva incastrata nella fresa riportando ferite guaribili in giorni 30”, spiegano dal Comando provinciale dell’Arma.

Contestualmente, il veicolo è stato sottoposto a sequestro e messo a diposizione dell’autorità giudiziaria inquirente.