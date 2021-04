Rocca Massima: Pasqua ricordando le vittime del Covid-19

Anche il piccolo e più alto comune dei Lepini, Rocca Massima, non è rimasto immune al Covid. Ma l’immancabile augurio delle associazioni locali per le imminenti feste pasquali non dimentica, anzi ricorda, le vittime del Covid-19 d’Italia e del mondo. Tante, e che purtroppo si aggiungono ancora oggi, ogni giorno.

Già lo scorso giugno l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sez. Brigadiere Ezio Lucarelli M.O.M.C e l’associazione La Castagna di Rocca Massima dedicarono due giornate di eventi con cerimonie, l’apposizione di una targa e la messa a dimora di un albero, in ricordo alle vittime del Covid-19. “Ci accingiamo a vivere una nuova Pasqua particolare e difficile – affermano Maurizio Cianfoni, presidente dell’Associazione La Castagna, e Mario Coi, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo -. Auguriamo a tutta la nostra comunità, ai simpatizzanti delle nostre associazioni e agli abitudinari frequentatori di Rocca Massima una Santa e Serena Pasqua. Nell’occasione, esprimiamo un forte pensiero di ricordo a tutte le vittime del Covid-19 e alle loro famiglie”.