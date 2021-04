Nella giornata di ieri, a Scauri di Minturno i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato per evasione e porto illegale di armi, un 51 enne del posto. In particolare il suddetto, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare, veniva sorpreso e fermato in una via del centro cittadino in possesso di un coltello da taglio e punta di genere proibito, sottoposto nell’immediatezza a sequestro.