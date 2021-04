Ambiente, il Comune di Itri sigla un accordo con “Plastic Free”

Itri, ormai da anni, si pone ai primissimi posti per i risultati ottenuti, come testimoniano le percentuali raggiunte nelle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che lo fanno addirittura primeggiare tra i comuni della fascia costiera, dove, a causa della elevata pressione turistica nel periodo estivo, risulta ovviamente molto più complessa la gestione di questo settore di attività.

Soddisfatto l’Assessore al ramo, Andrea Di Biase “Con il nuovo accordo siglato – spiega l’Assessore Di Biase – puntiamo a raggiungere più elevati traguardi, ponendoci, sempre, come obiettivo principale quello di cercare di migliorare il nostro incantevole territorio, preservandolo per le generazioni che ci seguiranno. In particolare – continua l’Assessore – attraverso l’associazione “Plastic free”, riusciremo meglio ad informare e sensibilizzare chi vive la realtà Itrana sulla pericolosità della plastica, quando questa diventa rifiuto, se non regolarmente gestita e sono certo che i nostri concittadini sapranno apprezzare e valorizzare tutte le iniziative che verranno messe in campo dall’associazione. Una certezza – conclude l’Assessore – che mi deriva dalla sensibilità e dall’impegno che gli Itrani hanno sempre profuso nel seguire le scelte innovative proposte dall’amministrazione in campo ambientale e che, unitamente all’abnegazione dimostrata dai preposti dipendenti comunali e dagli addetti dell’impresa incaricata della raccolta, hanno permesso di ottenere i risultati raggiunti”